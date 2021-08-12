İhsan Şenocak Hoca'dan 'ırkçılık' uyarısı! 'Bu hal Allah'ın gazabını celbeder'

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli Yahya Abdo'nun, bir parkta tartışma yaşadığı 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürmesinden sonra provakatör gruplar ile mahalle sakinlerinden bazıları sokağa çıktı. Suriyelilerin evleri ile iş yerleri taşlandı. Olaylarda yaralanan Suriyeli günahsız bir kız çocuğunun hastanede çekilmiş fotoğrafı ise yürekleri dağladı.

'Ecdadımız Osmanlı'yı hatırlattı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yaşananları twitter hesabından değerlendirdi. Ecdadımız Osmanlı'nın merhametini hatırlatan Şenocak Hoca, "Ölüm döşeğindeki mazlum babaların çocuklarına 'Sizi Allah’tan sonra Osmanlı’ya emanet ediyorum' dediği bir milletin çocukları, nasıl olur da bir kişinin işlediği suçtan bütün Suriyelileri sorumlu tutar? Çocuğu bu hale getirir? Bu hal, mülkün sahibi Allah’ın(cc) gazabını celbeder." dedi.