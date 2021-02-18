İhsan Şenocak Hoca anlattı: Regaib gecesi nasıl ihya edilmeli?
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, üç ayların müjdecisi Regaib gecesinin nasıl ihya edilmedi gerektiğini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Regaib gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bazı zamanlar, bazı mekanlar var. Bunların kıymeti normal zamanlara göre daha yücedir." diyen Dr. Şenocak, "Cenab-ı Allah; Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü farklı kıldı. Efendimiz'in (SAV) Medine ile alakalı Hadis-i Şerifleri var. Buyuruyor ki 'Bu mescidde kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan bütün namazlardan bin derece daha kıymetli. Sadece Mescid-i Haram bunun dışındadır' " ifadelerini kullandı. İhsan Şenocak Hoca, Regaib gecesinin nasıl ihya edilmesi gerektiğini anlattı.