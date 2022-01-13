İhsan Şenocak 'Enes Kara' üzerinden çığırtkanlık yapanlara hadlerini bildirdi! Kokainman Tarkan'a okkalı cevap

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Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'a saldırıp, on binlerce insanı alkol, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan kurtaran İslamî vakıfların kapatılması çağrısında bulunanlara Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti. Müslüman bir ailenin çocuğu olmasına karşın, bilhassa sol tarafından yapılan 'ateizm' propagandasının kurbanı olan 20 yaşındaki Kara, intihar etmeden önce çektiği videoda yaşama sevincini kaybettiğini ifade etti. Enes Kara'nın intiharı Türkiye'nin gündemine yerleşirken; yaşanan münferit bir olay üzerinden malum çevreler yine İslam dinini hedef alarak, cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulundu.

İslam'a saldırıp cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulundular

Muhalif medya ve muhalif isimler bir gencin ölümü üzerinden İslami değerlere saldırmak maksadıyla adeta birbirleriyle yarışırken, magazin dünyası tarafından megastar olarak pohpohlanan ve uyuşturucudan gözaltına alınan Tarkan, aklı sıra anne babalara ders vermeye kalkıştı. Polis ekiplerine kokain kullandığını itiraf eden aynı zamanda eşcinselliğin reklamını yapan Tarkan, mütedeyyin ebeveynlere 'çocuklarınızın inancına karışmayın' mesajı verdi. İslami değerleri 'bağnaz ve yobaz zihniyetler' ifadesiyle hedef alan Tarkan'ın alkol ve uyuşturucu sonucunda hayatını kaybeden gençler için ise üç maymunu oynaması ik yüzlü tavrını gözler önüne serdi.

İhsan Şenocak tepki gösterdi

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Enes Kara'nın üzerinden İslam'a saldıran ve bir gencin intiharı üzerinden ideolojik propaganda yapanlara tepki gösterdi. Dr. Şenocak, gençleri alkol, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan kurtaran İslamî vakıfların kapatılması çağrısında bulunanların durumunu, "Yobazların İslam'a saldırması, hastanın ilaca sövmesinden farksızdır." şeklinde benzetme yaptı.

Dr. Şenocak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

On binlerce insanın alkolden/fuhuştan kurtuluşuna vesile olan İslamî vakıfların kapatılması için çağrı yapanlar, fuhuş mafyasının eline düşen kızlar, uyuşturucu çetelerinin kurbanı olan gençler için ne yaptı?! Yobazların İslam'a saldırması, hastanın ilaca sövmesinden farksızdır.