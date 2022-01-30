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Gündem İhsan Şenocak duyurdu: Sosyal medya hesapları ele geçirildi!
Gündem

İhsan Şenocak duyurdu: Sosyal medya hesapları ele geçirildi!

İlahiyatçı İhsan Şenocak hoca efendinin sosyal medya hesapları ele geçirildi. Hoca efendinin YouTube kanalının ismi "MicroStra" olarak değiştirildi. Şenocak hoca, yapılacak olumsuz paylaşımlara karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 11:49:00 -
İhsan Şenocak duyurdu: Sosyal medya hesapları ele geçirildi!

İhsan Şenocak hoca efendi, Twitter hesabı üzerinden tüm sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesaplarının çalındığını duyuran Şenocak hoca efendi, yapılacak kötü paylaşımlara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Hoca efendinin uyarısı şu şekilde:

Sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Youtube kanalımızın ise adı değiştirildi. Yayınlanabilecek muhtemel tezviratın bize ait olmayacağını siz kardeşlerimize beyan ederiz.Hukuki ve teknik takibimiz devam ediyor. Allah Teala’ya emanet olunuz.

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