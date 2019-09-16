İhsan Şenocak duyarsızlığa tepki gösterdi: Önceliklerinizi politikacılar mı, Allah'ın kitabı mı belirleyecek?

Asya kıtasının İsrail'i olarak nitelendirilen Hindistan'ın Cammu Keşmir'e tanınan özel statüleri kaldırarak işgal etmesiyle ilgili olarak İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İnsan Şenocak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Önceliklerinizi Politikacılar mı, Allahın Kitab'ı mı belirleyecek?

Şenocak, 'Müslümanlar!' diye başladığı Twitter'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Müslümanlar! Adını STK'ya çevirip politikanın gündemine mahkum olan VAKIFLAR! Politikacıdan 'aferin' alma yarışına giren sözde İslamcı yazarlar!

Önceliklerinizi Politikacılar mı, Allahın Kitab'ı mı belirleyecek? ÜMMET, zindana çevrilen Keşmir için ayaktayken neden susarsınız?!

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.