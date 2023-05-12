İhsan Şenocak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Fatih Erbakan'ın muvaffak olması için dua edeceğiz
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, 14 Mayıs seçimlere ilişkin "Müslümanlardan yana tarafız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Fatih Erbakan'ın muvaffak olması için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken siyaset arenasında oldukça hareketli gelişmeler yaşanıyor. Seçime saatler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin baskısı ve FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Millet İttifakı liderleri ise İnce'nin istifasının ardından akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Muhalefette tüm bu gelişmeler yaşanırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.
"Hayra motor, şerre fren olmalıyız" düsturuna vurgu yapan Erbakan, gençlerin maneviyatına ve eşcinsel sapkınlığın tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Cumhur İttifakı'nda birleşmenin önemini belirten İhsan Şenocak ise "Müslümanlardan yana tarafız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Fatih Erbakan'ın muvaffak olması için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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