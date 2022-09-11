İhsan Şenocak cevapladı: Osmanlı'yı kimler sevmez?
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hadsiz sözlerine tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Mü'minler ise Osmanlı olmakla iftihar eder." dedi.
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İzmir'in Kurtuluşu programında ecdad düşmanlığına soyunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki yağdı.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, CHP'li Soyer'e tepkisini Twitter hesabından paylaştığı mesajla gösterdi.
Osmanlı'yı kimler sevmez?
Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:
Son İslam Devleti Osmanlı’yı; ecdadımızın önünde diz çöken kilise çocukları, atlarının ayakları altında can veren Konstantin’in aşıkları, ittihat ve terakki muhibbânı komitacılar sevmez. Müminler ise Osmanlı olmakla iftihar eder.