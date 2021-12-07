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Gündem İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul'u niye öldürdü?
Gündem

İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul'u niye öldürdü?

İhsan Güney neden Mehmet Sami Tuğrul’u öldürdü? Antalya’da kan donduran bir cinayet işlendi. Özel bir öğrenci yurdundan aşçı olarak çalışan İhsan Güney, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u öldürdü. Peki, İhsan Güney neden Mehmet Sami Tuğrul’u öldürdü?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 20:04:00 -
İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul'u niye öldürdü?

Antalya’da bulunan bir öğrenci yurdundan bir vahşet yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul, 38 yaşındaki İhsan Güneş tarafından katledildi.

İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul'u niye öldürdü?

Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda aşçılık yapan 38 yaşındaki İhsan Güney, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olay öğrenci yurdunun yemekhanesinde yaşandı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İkili arasında bir husumet olup olmadığı konusunda bilgi bulunmuyor. Öğrenciler ise arkadaşları Mehmet Sami Tuğrul’un sessiz, sakin bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor.

 

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