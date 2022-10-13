İhsan Eliaçık: Ateistlerin cehenneme gideceğini düşünmüyorum
Gezi kalkışmasına destek veren İhsan Eliaçık, ateistlerin cehenneme gitmeyeceğini söyledi.
FETÖ'cü Ali Yurtsever ile Gezi kalkışmasında ön plana çıkan İhsan Eliaçık, bir araya gelerek skandal açıklamalarda bulundu.
Yurtsever, “Türkiye'de bu hükümet yüzünden ateistler arttı.” dedi.
İhsan Eliaçık ise “Ben zaten ateistlerin cehenneme gideceğini düşünmüyorum.” sözleriyle büyük tepki topladı.
{relation id:1643437 slug:'ihsan-eliaciktan-sanli-fetihlerimize-isgal-hakareti-bu-kadar-muslumana-ne-gerek-var'}