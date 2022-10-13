İhsan Eliaçık: Ateistlerin cehenneme gideceğini düşünmüyorum

Kadın - Aile

Saçınızı kolayla yıkarsanız bu oluyor! Görenler gözlerine inanamadı

Zaman zaman bazılarının aklından "Acaba saçımı kola ile yıkasam ne olur" diye geçebilir. Evet, çoğumuza saçma bir fikir gibi gelse de bunu d..