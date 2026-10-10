Rize gastronomisinden ‘Sıfır Atık Hareketi’ne horonlu destek

GastronomiRize 2026, "Sofrada Yaşayan Miras" mottosuyla Rize’nin üretim kültürünü, mutfak hafızasını ve gelecek vizyonunu aynı sofrada buluşturdu. Dört gün sürecek etkinliğin ilk gününde Rize’nin 12 ilçesinden 100’ün üzerinde yöresel yemek sergilenirken gastronomi; iklim, sıfır atık, sağlık, üretim, kültür ve gelecek başlıklarıyla birlikte ele alındı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri "İklim İçin Horon" oldu. Gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen horonda katılımcılar, Rize’nin simgelerinden çay ve çay bardağı etrafında bir "Sıfır Atık ve İklim Halkası" oluşturdu. Horon, bu kez yalnızca bir halk oyunu değil; toprağı, suyu, gıdayı ve geleceği korumaya yönelik ortak bir çağrıya dönüştü. Bu mesaj, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin atıkları azaltma, kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilir üretim-tüketim anlayışıyla ortak bir zeminde buluştu.