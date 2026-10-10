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Eğitim Rektör Hasan Uslu’dan tarihi başarı: 8. kez, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi
Eğitim

Rektör Hasan Uslu’dan tarihi başarı: 8. kez, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi

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Rektör Hasan Uslu’dan tarihi başarı: 8. kez, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi

Akademik çalışmalarıyla göz dolduran Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan 2026 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girdi. Üst üste sekizinci kez bu listede yer alan Uslu tarihi bir başarıya imza attı.

DURSUN SUNA/NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan 2026 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girerek uluslararası alandaki akademik başarısını sürdürdü. Uslu, 2019 yılından bu yana üst üste sekizinci kez listede yer alırken, aktif görevdeki sekiz rektörden biri oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, uluslararası bilim dünyasında akademik çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasındaki yerini korudu. Uslu’nun, 2026 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alması, üniversitenin bilimsel araştırma ve akademik üretim alanındaki çalışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

 

"2019’DAN BU YANA KESİNTİSİZ BAŞARI"...

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan listede 2019 yılından bu yana her yıl yer alan Prof. Dr. Hasan Uslu, böylece uluslararası değerlendirmede üst üste sekizinci kez bulunma başarısı gösterdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının akademik çalışmalarının değerlendirildiği listede Uslu’nun yanı sıra Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

"AKTİF GÖREVDEKİ SEKİZ REKTÖRDEN BİRİ"...

Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte listede Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Sözen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bingöl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdal Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mümin Şahin de yer aldı.

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Sitti ile Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Leblebici de listede bulunan isimler arasında yer aldı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”...

Başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, sekiz yıldır üst üste listede yer almanın bilimsel çalışmalarının uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Akademik çalışmalarında bilimsel niteliği ve araştırma odaklı yaklaşımı esas aldıklarını vurgulayan Rektör Uslu, bilimsel araştırmalarını ve akademik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürerek uluslararası bilim dünyasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Hasan Uslu’nun üst üste sekizinci kez listede yer alması, Niğde’nin üniversite ve bilim alanındaki görünürlüğü açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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