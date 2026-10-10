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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan viyadük üzerindeki derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle, Edirne istikameti günde 7 saat kapalı olacak.

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Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

İstanbul'un kilit noktalarından biri olan E-5 Küçükçekmece mevkii güzergahında yeni bir düzenleme yapılıyor.

#2
Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

Küçükçekmece Edirne istikametinde Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim işi gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi çalışmaya ilişkin açıklama yaparak güzergahta 12 gün sürecek değişikliğin altını çizdi.

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Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

HER GÜN AYNI SAATLERDE KAPATILACAK

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Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!

Buna göre çalışmanın 12 günde tamamlanması bekleniyor. Çalışma nedeni ile karayolunun Edirne yönündeki trafik 23.00-06.00 saatleri arasında kapatılacak. Sürücüler yan yola yönlendirilecek. / kaynak: haber7

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