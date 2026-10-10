İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yol günde 7 saat kapanacak!
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan viyadük üzerindeki derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle, Edirne istikameti günde 7 saat kapalı olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan viyadük üzerindeki derzlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle, Edirne istikameti günde 7 saat kapalı olacak.
İstanbul'un kilit noktalarından biri olan E-5 Küçükçekmece mevkii güzergahında yeni bir düzenleme yapılıyor.
Küçükçekmece Edirne istikametinde Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim işi gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi çalışmaya ilişkin açıklama yaparak güzergahta 12 gün sürecek değişikliğin altını çizdi.
HER GÜN AYNI SAATLERDE KAPATILACAK
Buna göre çalışmanın 12 günde tamamlanması bekleniyor. Çalışma nedeni ile karayolunun Edirne yönündeki trafik 23.00-06.00 saatleri arasında kapatılacak. Sürücüler yan yola yönlendirilecek. / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23