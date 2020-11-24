İhsan Arslan neden disipline sevk edildi?
Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Son dakika aktarılan haberin ardından İhsan Arslan'ın disipline neden sevk edildiği merak kazandı. Peki, İhsan Arslan neden disipline sevk edildi?
Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22 ve 23'üncü Dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
Disiplin kararının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.