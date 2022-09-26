İhsan Aktaş, canlı yayında son anketi paylaştı

GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, son anketlere yansıyan çarpıcı sonuçları paylaştı. Anketlere göre AK Parti yükselişe geçerken, muhalefet partilerinde düşüş yaşandı. Aktaş ayrıca muhalefet cephesindeki ilginç tabloya dikkat çekti.

AK Parti'nin oyları yükseliyor

AK Parti'de ciddi toparlanmalar olduğunu belirten Aktaş, ''Türkiye'de veriyi en çok kullanan firmayız. Yaklaşık 2 aydır bir süreç takip ediyoruz. Son zamanlarda gördük ki, AK Parti'nin kayıpları geçici kayıplar. Ciddi anlamda toparlanmalar başladı. Biz de bu toparlanmaları görünce 10 günlük arayla araştırmalar yapmaya başladık. Şimdi ilk etapta 35-36-37 hatta bazı araştırmalarda 39 gözükmeye başladı.'' ifadelerini kullandı.

CHP Eriyor

Küçük partilerin oylarının kalmayacağını savunan Aktaş, ''Muhalefet cephesinde ilginç şeyler oldu. CHP bir dönem 27'ye kadar çıkmıştı. Ben bu süreci ilginç bir şekilde takip ediyorum. CHP'nin sınırı 22 ile 25 arası. CHP 22'lere kadar geriledi. Küçük partiler yani 4 partinin toplam oyu yüzde 4 etmiyor şu an. Küçük partilerin oyları kalmayacak. Yeniden Refah Partisi 1,7'lerde, Zafer Partisi de buna yakın oy alıyor.'' diye konuştu.

'Millet masadaki uçurumun derinliğini gördü'

Sözlerinin devamında Aktaş, ''Bu araştırmalar konut projesinden önceydi. Benim bir iddiam var. Eğer bu atmosfer 2-3 ay daha böyle devam ederse siyasi partilerin aldıkları oylar küçük partiler hariç genel seçim oylarına yaklaşacak gibi bir düşüncem var. 2018 genel seçim oy oranlarına dönecek gibi bir düşüncem var. Bunun da sebebi İYİ Parti'yle HDP arasındaki tartışma. Millet masadaki uçurumun derinliğini gördü. İkincisi de hükümet toparlamaya, AK Parti oy artırmaya başladı. MHP beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı.'' dedi.

Ülke TV