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İhracı istenen Davutoğlu ve eski 3 Milletvekili: Savunmalarını haftaya yazacaklar

AK Parti’nin, MYK kararı ile kesin ihraç istediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı savunmalarını haftaya yazacaklar.

06 Eylül 2019 Cuma 08:10
İhracı istenen Davutoğlu ve eski 3 Milletvekili: Savunmalarını haftaya yazacaklar

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na(MDK) sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını postayla gönderdi ve tebligatlar iki gün içerisinde ulaşmış olacak.

Hafta içerisinde Davutoğlu’nun Beşiktaş Levent Mahallesi Safran Sokaktaki çalışma ofisinde toplanılacak.

Toplantıya kimler katılacak?

Alınan bilgilere göre, toplantıda Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, eski Gümüşhane AK Parti Milletvekili Feramüz Üstün, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Ali Sarıkaya ve Mehmet Ali Pulcu, eski İzmir AK Parti Milletvekili İbrahim Turhan, eski AK Parti Tokat Milletvekili Çoşkun Çakır, AK Parti eski Bursa Milletvekili Kani Torun, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Ankara AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı, eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, AK Parti eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, gazeteci yazar Etyen Mahçupyan, Davutoğlu’nun eski basın Müşaviri Osman Sert ile ihracı istenen eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın katılacağı öne sürüldü.

AK Parti kulislerine göre;eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı kesin ihraç edilecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:10
  1. Tokat
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
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  8. Bursa
  9. Ankara
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