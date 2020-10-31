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Ekonomi İhracattaki artış sürüyor
Ekonomi

İhracattaki artış sürüyor

Eylülde yüzde 4,8 artan ihracat, 16 milyar 9 milyon dolara ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:37:00 -
İhracattaki artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolara, ithalat da yüzde 23 artışla 20 milyar 837 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı eylülde yüzde 189,6 yükselerek 4 milyar 828 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2019’da yüzde 90,2 iken, yüzde 76,8’e geriledi.

İhracat ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolara düştü, ithalat yüzde 1,5 artışla 156 milyar 186 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde yüzde 79,5 artarak 21 milyar 93 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2019’da yüzde 86,3 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8’e geriledi. 

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,4, ithalat yüzde 15,5 arttı. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 8,4 artarak 14 milyar 335 milyon dolardan 15 milyar 541 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 15,5 artarak 12 milyar 784 milyon dolardan 14 milyar 769 milyon dolara çıktı.

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