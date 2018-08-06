İhracatta rota ‘potansiyel’ ülkeler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığı’nın ortaya çıkarıldığına dikkat çekerek, yeni dönemde vizyonlarının “en küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet” olduğunu söyledi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:29
Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye’nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını vurgulayan Pekcan, “İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin ‘made in Turkey’ yazısını görmelerini istiyoruz” dedi.
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