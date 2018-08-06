İhracatta rota ‘potansiyel’ ülkeler

Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye’nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını vurgulayan Pekcan, “İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin ‘made in Turkey’ yazısını görmelerini istiyoruz” dedi.