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Ekonomi İhracat’ta bir rekor daha! 15 milyar 48 milyon dolar…
Ekonomi

İhracat’ta bir rekor daha! 15 milyar 48 milyon dolar…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatın artış gösterdiğini belirterek, "İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu" dedi. Dış ticaret açığının da geçen yıla göre yüzde 32 düştüğünü aktaran Pekcan, "Dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu" ifadesine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:05:00 -
İhracat’ta bir rekor daha! 15 milyar 48 milyon dolar…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış yaşadığını belirterek, ihracatın 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu aktardı. Pekcan, "Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı" ifadelerini kullandı.

Pekcan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu. Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık geldi.

Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu"

 

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Yorumlar

abdrhman

ne kadar çok artmış. tefenin kefenin tüfenin binde birinin 2,5 buçuğu artmış övün tc
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