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İhracatta ‘180 gün’ Genelgesi yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’e istinaden TCMB’nin “İhracat Genelgesi”, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:54
İhracatta ‘180 gün’ Genelgesi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı “İhracat Genelgesi” ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

180 günü geçemeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracat bedelleri hakkında hazırlanan ve 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’e istinaden TCMB’nin “İhracat Genelgesi”, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın ilgili tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesinin esas olduğu belirtilen genelgede, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından döviz alım belgesinin düzenleneceği belirtildi.

Muafiyet uygulaması

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri, ilgili şirket ve bankaların düzenleyeceği belgeler, ihracat bedelinin tespiti ve transferi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği genelgede, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin tamamının tasarrufunun serbest olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:54
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. İhracat Genelgesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Resmi Gazete
  5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

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