İhracatta 143 milyar dolarlık rekor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye'nin ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi. Türk sanayi sektörü de 143,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Jeopolitik gerginlikler ve ticari gerilimlerin küresel ticaret üzerindeki etkileri devam etmesine karşın Türk ürünlerine dünyanın dört bir yanından talep gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatında özellikle sanayi sektörü dikkati çekici performans sergiliyor. İhracatçılara 5 puanlık kurumlar vergisi muafiyeti verilmesi ve özellikle emek yoğun sektörlerde verilen işçi başına 2 bin 500 lira istihdam desteğinin yıl başından bu yana devam etmesi de özellikle sanayi sektörünün dış satımı üzerinde olumlu etkiye sahip olurken, Türkiye'nin ihracatına uluslararası anlaşmalardan sektörel ticaret heyeti görüşmelerine kadar birçok çalışma katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi.

Türk sanayi sektörü de 143,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi. Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 71,4 oldu.

6 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 15 sektörden 6'sı ihracat rekoru kırdı. Otomotiv endüstrisi 30,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 12,9 milyar dolar, mücevher sektörü 6,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 5,4 milyar dolar ve gemi yat ve hizmetleri de 1,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 9 ayında savunma ve havacılık sanayii yüzde 39,3, mücevher sektörü yüzde 14,3, otomotiv endüstrisi yüzde 12,3, gemi yat ve hizmetleri yüzde 8,7, elektrik ve elektronik yüzde 5,7 ve iklimlendirme sanayii de yüzde 3,2 ihracat artışı kaydetti.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde Avrupa ülkeleri öne çıktı. Almanya'ya otomotiv endüstrisi 4,9 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayii 571,7 milyon dolarlık, Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 264,6 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde mücevher sektörü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Konuyu değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, belli sektörlerde ihracat artışlarının dikkat çektiğini söyledi.

Genele bakıldığında ihracatı azalan sektörlerin toplam içindeki payının yüzde 30'a yakın olduğunu belirten Ünalmış, "İhracatını artıran sektörlerin toplam içindeki payının ise yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ünalmış, ihracatı artan ve azalan sektörler karşılaştırıldığında, katma değeri görece yüksek olan sektörlerin ihracat artışı sağlayabildiğini, iş gücü yoğun sektörlerin ise fiyat konusunda rekabet edemediğinden ihracatının azaldığını ifade etti.

Karanlık

Oradan gelen paralarla İstanbul'a artık yeni bir şeyler yaparsın zaten Anadolu'yu boş ver buradakiler mal gibi oyumuzu veriyoruz lağım patladı reis bana göre gidicisiniz Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'nde olduğu gibi

