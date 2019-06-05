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İhracatta 1 milyar dolar için geri sayım başladı

Batı Akdeniz’de son 5 ayda ihracat rakamı 791 milyon 933 bin 870 dolara ulaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
İhracatta 1 milyar dolar için geri sayım başladı

Batı Akdeniz’de son 5 ayda ihracat rakamı 791 milyon 933 bin 870 dolara ulaştı. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracatın Haziran ayının ilk döneminde 1 milyar dolara ulaşması beklendiğini söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAiB) Başkanı Hakkı Bahar, "Yeni yılın ilk gününden 31 Mayıs 2019 tarihine kadarki dönemde bölgemizden en fazla ihracatı 196,7 milyon dolarla yaş meyve-sebze sektörü gerçekleştirdi. Bölgemizden sadece Mayıs ayında gerçekleşen ihracat ise 170 milyon 249 bin 139 dolar oldu" dedi.


1 Ocak ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilk 5 sektör arasında en fazla ihracat artışı 103.30 oranında artışla demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 36.6 milyon dolar olan ihracatını bu yılın aynı döneminde 74 milyon 428 bin 878 dolara yükseltti. Ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektöründeki ihracat artış bu dönemde de sürdü. Kış aylarında yaşanan doğal afetler ile Çin’de maden sektöründe yaşanan daralma, bu dönemdeki bölge yaş meyve sebze ve maden ihracatında etkisini göstermeye devam etti.



Çin bölgeden en fazla ürün alan ülke


Çin’e gerçekleşen ihracatta ise geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşandı. Ancak her şeye rağmen 100 milyon dolara yaklaşan ihracat ile Çin, bölgeden en fazla ürün alan ülke oldu. Rusya Federasyonu’ndaki toparlanma bu dönemde de sürdü. Bölgeden Rusya Federasyonu’na yüzde 10’a yaklaşan artışla 60.1 milyon dolar ihracat gerçekleşti.


BAİB Başkanı Hakkı Bahar, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 ülke arasında yer almayan ülkeler arasında İspanya’ya gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandığını söyledi. Bahar, "Yüzde 203 oranında ihracat artışının gerçekleştiği Türkmenistan’a bölgemizden 23 milyon dolar değerinde ürün gönderildi. Beş aylık dönemde bölgemizden 143 ülkeye ihracat gerçekleşti. Bu ülkelerin 66’sında 1 milyon dolar barajı aşıldı. 19 ülkede ise 10 milyon dolar, 13 ülkede ise 20 milyon dolar barajı aşıldı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
  1. doğa

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