İhracatın yüzde 36.4’ü KOBİ’lerden

İhracatta mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 3.5, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13.5, orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19.4 oldu.



KOBİ’lerin 2013’te 57 milyar dolar olan ihracat tutarı, 2020’de 61 milyar dolara yükseldi. 2013’te 48 milyar dolar olan ithalat tutarı ise geçen yıl 49 milyar dolara çıktı. KOBİ’ler tarafından 2020’de ihracatın yüzde 47.8’i Avrupa, yüzde 34.3’ü Asya ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatın yüzde 91.4’ünü imalat sanayii ürünleri oluşturdu. İhracat içinde giyim eşyası sektörünün payı yüzde 13.9, tekstil ürünlerinin payı yüzde 10.1 oldu.