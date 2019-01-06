İhracatın lokomotifi oldular

Buğra Kardan

2018 yılı ihracat başarılarına sahne oldu. Mevcut pazarlardan Avrupa Birliği’ne (AB) satışların katlandığı 12 aylık dönemde yeni bölgelere ve ülkelere de girilmesinin etkisiyle ihracat yüzde 7,1 artarak 168 milyar 100 milyon doları buldu.

Otomotiv başı çekti

İhracata en büyük katkı otomotiv sektöründen geldi. 2018’de 31 milyar 569 milyon dolarlık ihracata imza atan bu sektörü 17 milyar 642 milyon dolarla hazır giyim, 17 milyar 372 milyon dolarla kimyevi ürünler, 15 milyar 555 milyon dolarla çelik, 11 milyar 309 milyon dolarla elektrik, elektronik ve hizmet izledi.

En yüksek artış çelikte

Geçen yıl en fazla ihracat artışını yakalayan sektör ise yüzde 36,1’le çelik oldu. Bu sektörü yüzde 34,5’le mücevher, yüzde 20,3’le makine, yüzde 18,8’le demir ve demir dışı metaller, yüzde 17,1’le savunma ve havacılık sanayii takip etti. Otomotivde yüzde, 10,7, hazır giyimde yüzde 3,6, kimyevi ürünlerde yüzde 8,3 büyüme kaydeden ihracat, elektrik, elektronik ve hizmetler tarafında ise yüzde 6,7 arttı.

Sanayi grubu önde

2018’de toplam ihracatın yüzde 83,4’ünü sanayi grubu karşıladı. Söz konusu grupta 136 milyar 325 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 13,8’ini oluşturan tarım grubunda 22 milyar 645 milyon 609 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da 4 milyar 561 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Almanya ilk sırada

Bölgeler bazında 6 milyar 500 milyon dolara varan ihracatla AB çekiyor. Onun hemen arkasında 2 milyar 100 milyon dolarla Ortadoğu yer alıyor.

Ülkeler bazında da 15 milyar 822 milyon dolar ihracatla Almanya bir numarada. Bu ülkenin ardından 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya geliyor. ABD 8 milyar 253 milyon dolarlık, İspanya 7 milyar 712 milyon dolarlık ihracat rakamıyla dikkat çekiyor.

Savunma sanayii eşik atladı

Yerlileşme hamleleriyle öne çıkan savunma ve havacılık sanayiinin ihracat performansı 2017’ye göre yüzde 17 arttı. Sektörün 1 milyar 739 milyon dolar olan ihracat rekoru 2018 Kasım ayında geride bırakıldı, yıl sonunda 2 milyar 35 milyon dolara taşındı. İhracatta ilk sırada ABD yer aldı. ABD’ye yapılan ihracat 726 milyon 66 bin dolara ulaştı. İkinciliği 226 milyon 119 bin dolarla Almanya elde etti. Ayrıca Katar’a 83 milyon 455 bin dolarlık, Hollanda’ya 75 milyon 582 bin dolarlık satış yapıldı.

Yeni rotalara yönelelim

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ihracatta 2023, 2053, 2071 hedeflerine dikkat çekerek, “Bu hedefler yeni planlamaları da beraberinde getiriyor. 2019 yılı içinde ikinci çeyrek sonrası dengeleme sürecinden artı yükselişlere geçeceğimizi umuyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle AB ülkeleri; başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere buralarda gösterdiğimiz ihracat performansımızı başka rotalara da taşıyarak ihracatımızı daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Bunu da yan sanayi ürünlerinin yanı sıra kendi uluslararası markalarını çıkartan bir Türkiye olarak başarabileceğimizi düşüyoruz. Bunu yapabilir ise ihracatta rekor üstüne rekor kırabiliriz” diye konuştu.