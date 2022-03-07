İhracatın lokomotifi İstanbullu şirketler

İstanbullu şirketler, bu yılın 2 ayında 14 milyar 985 milyon 333 bin dolar ile tarihin en yüksek ocak-şubat dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye ihracatında dinamo görevi gören İstanbullu şirketler, bu yıl da emin adımlarla ilerliyor.

Rekorlara devam ediyor

İhracatta 2021’de aylık bazda rekorlar kıran ve yılı tarihi zirvede tamamlayan İstanbul, bu yıl da rekorlarına devam ediyor. İstanbul’da özellikle sanayi sektöründeki şirketlerin dış satımı dikkati çekiyor.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, Ocak-Şubat 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artarak 14 milyar 985 milyon 333 bin dolara çıktı. Böylece İstanbullu şirketler, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracat rakamına ulaştı.

Açık ara fark attı

İstanbul, Türkiye’nin ihracatında diğer illeri de açık ara farkla geride bıraktı. İstanbul’u 2 milyar 861 milyon 535 bin dolarla Kocaeli, 2 milyar 537 milyon 456 bin dolarla Bursa, 2 milyar 182 milyon 766 bin dolarla İzmir ve 1 milyar 626 milyon 563 bin dolarla Gaziantep izledi.

İstanbullu şirketler yılın 2 ayında dünyanın 222 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye’nin ocak-şubat dönemi ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu.

Değer bazında artış

Yılın 2 ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyar 195 milyon 349 bin dolar arttı. Değer bazında ihracat artışında İstanbul’u, 526 milyon 822 bin dolarla Kocaeli, 505 milyon 237 bin dolarla İzmir, 270 milyon 404 bin dolarla Ankara ve 259 milyon 45 bin dolarla Hatay takip etti.

İstanbul'da en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı

İstanbul’da bu yılın ilk 2 ayında en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı.

Kentte en fazla dış satımı 2 milyar 379 milyon 823 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 303 milyon 164 bin dolar, çelik sektörü 1 milyar 673 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 316 milyon 526 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 142 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza attı. İstanbullu şirketlerin ihracatı, Ocak-Şubat 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre 24 sektörde arttı, 3 sektörde ise geriledi.