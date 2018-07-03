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İhracatın lideri THY

Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları (THY), 2017’nin ihracat şampiyonu oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 09:02
İhracatın lideri THY

THY, 34 milyar liralık hizmet ihracatı ile Fortune 500 Türkiye sıralamasında birinciliği elde etti. Sıralamaya giren şirketlerin toplam ihracatı yüzde 29,80 oranında artarak 286 milyar 543 milyon lira oldu.

GELİRDE BİRİNCİLİK TÜPRAŞ’IN

Fortune 500’de yer alan şirketlerin net satış geliri 1 trilyon 204 milyon lirayı buldu. İlk 10’a petrol ve enerji şirketleri damga vurdu. Birinciliği 53,9 milyar lira net satış geliri ile TÜPRAŞ elde etti. Onu 41,1 milyar lira ile Enerji Piyasaları İşletme AŞ,  40,8 milyar lira ile Petrol Ofisi izledi. Fortune 500 şirketlerinin net kârı yüzde 52,28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya geldi. Esas faaliyet kârı yüzde 34,07 artışla 95 milyar 513 milyon liraya çıkarken, finansal giderler yüzde 22,53 artışla 61 milyar 656 milyon lira oldu.

YÜZDE 30’LUK REKOR ARTIŞ

Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros,  Fortune 500 şirketlerinin gelirlerinin 1 trilyon mertebesini geçtiğine işaret ederek, “2017’de gelirler yüzde 29,4 artarak 1 trilyon mertebesini aştı. Bu oran 2016’da yüzde 9,4, 2015’te yüzde 7,5’ti. Bu bir rekor olup, 2007’den beri görülen en güçlü artış” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:02
  1. THY
  2. Fortune
  3. Cüneyt Toros

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