İhracatın % 66,7’si 20 ülkeye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı.

İhracat sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece, yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 66,7’si söz konusu ülkelere yapılmış oldu.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 20 ülkenin yer aldığı listede, ABD, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran dışında kalan ülkelerde ihracat artışı oldu.