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"İhracatımızın yarısı AB ülkeleriyle"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu:- "İhracatımızın yarısı AB ülkeleriyle. Bu demektir ki ilişkilerimiz oldukça iyi seviyede ama bu ilişkileri daha da ileri götürmemiz gerekiyor"

21 Aralık 2018 Cuma 20:46
"İhracatımızın yarısı AB ülkeleriyle"

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin ihracatının yarısını AB ülkelerine yaptığını belirterek, "Bu demektir ki ilişkilerimiz oldukça iyi seviyede ama bu ilişkileri daha da ileri götürmemiz gerekiyor." dedi.

Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında, TTSO Toplantı Salonunda düzenlenen KOBİ Çalıştayında yaptığı konuşmada, projenin, AB ile Türk iş dünyasının karşılıklı diyalog içinde ilişkilerini geliştirmesi amacını taşıdığını söyledi.

Türk iş adamlarının AB ile ilişkilerinin daha ileri gitmesi noktasında belli standartlarda onlarla aynı dili konuşması gerektiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Bunun için de söz konusu standartları bilmemiz gerekiyor. Bugün piyasaya baktığımız zaman AB ile ne kadar iç içe yapımız olduğunu görüyoruz. İhracatımızın yarısı AB ülkeleriyle. Bu demektir ki ilişkilerimiz oldukça iyi seviyede ama bu ilişkileri daha da ileri götürmemiz gerekiyor. İlişkilerimizin sürdürülebilir hale getirilmesi için karşılıklı menfaatler doğrultusunda noksanlarımızı tamamlamamız lazım." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, AB ülkelerindeki KOBİ'lerle yapılacak işbirliklerinde teknolojiyi ve teknolojik faaliyetleri ön plana çıkaracak konulara odaklanmanın yararlarına olacağını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelecek süreç içinde Türkiye'nin de hedeflerinden biri katma değeri yüksek, orta ve ileri teknoloji ürünleri üretmektir. Bu noktada elbette AB'den kazanımlarımız fazla olacaktır. Bu toplantılar bir başlangıç olmalı. İş birliği sağlama ve yürütme konusunda KOBİ'lerimize odamızdaki Proje Koordinasyon Ofisi ve ABİGEM'deki uzmanlarımız yardımcı olacak. AB'deki KOBİ'lerle ticari ilişkileri sürdürmek ve geleceğe kendimize hazırlamak çok önemlidir."

Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, iş adamları ve ilgililerin katıldığı çalıştayda, Proje Yardımcı Direktörü Belgin Kılıç, kıdemli danışman Luc Van Looveren sunum yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:46
  1. KOBİ Çalıştayı
  2. Trabzon
  3. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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