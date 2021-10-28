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Ekonomi İhracatımız yüzde 30 arttı
Ekonomi

İhracatımız yüzde 30 arttı

Türkiye’nin ihracatı eylülde 2020’nin aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalatı yüzde 11.9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:32:00 -
İhracatımız yüzde 30 arttı

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47.5 daralarak 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76.7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89.1’e yükseldi. İhracat, ilk 9 ayda ise yüzde 35.9 artarak 160 milyar 951 milyon dolara, ithalat yüzde 23.7 artarak 193 milyar 301 milyon dolara vardı. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14.6 daralarak 32 milyar 351 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 75.8 iken, 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 83.3’e çıktı.

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