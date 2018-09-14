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İhracatçılar, rotayı Filipinler’e çevirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hedef pazarların ihracatçılara tanıtıldığı “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Rota: Filipinler” başlıklı toplantı, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Filipinler’in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez’in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:06
İhracatçılar, rotayı Filipinler’e çevirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hedef pazarların ihracatçılara tanıtıldığı “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Rota: Filipinler” başlıklı toplantı, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Filipinler’in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez’in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

ASYA’NIN KALBİNE AÇILAN KAPI

TİM’in 2-4 Ekim’de Filipinler’in başkenti Manila’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen etkinlikte,  Filipinler pazarı tüm yönleriyle ele alındı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, tek hedeflerinin, daha fazla ihracat yapmak ve her yıl yapılan ihracatı artırmak olduğunu belirterek, piyasa koşullarının mevcut durumunda ihracatçılar için en önemli şeyin ihracat yapmak olduğunu vurguladı. Gülle, Türkiye’nin, Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırması gerektiğini belirterek, “Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli” dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez de Filipinler’in Asya’ya açılmada önemli kapı görevi gördüğünü, Türkiye ile Filipinler arasında birçok ticari fırsat bulunduğunu dile getirdi. Sanchez, “Şubat 2018’de iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile turizm, zirai ürünler, İslami finansman, otomotiv, havacılık, ilaç, bilgi teknolojileri ve tekstil sektörlerinde ilişkiler geliştirilecek. Böylece 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:06
  1. Filipinler Ankara Büyükelçisi
  2. Maria Rowena Mendoza Sanchez
  3. Filipinler

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