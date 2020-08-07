  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:36:18 -
İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun olduklarını belirterek, üreticilerin emeğinin karşılığını alacağını bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını hatırlattı.

Limon tüketiminin Kovid-19 salgını sürecinde arttığını ve fiyatların ani yükseldiğini aktaran Uçak, daha sonra fiyatın normal seviyeye döndüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanlığının süre dolmadan limon ihracatında ön izin şartını kaldırdığına işaret eden Uçak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almış olduğu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin, ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı, sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır."

Uçak, 2019’da üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Bu kararın ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecek. 2018’de yakaladığımız 330 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene yeniden yakalamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı
Gündem

Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlı..
Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı
Siyaset

Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajı yayınladı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı