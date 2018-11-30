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İhracatçı kurda dengeyi arıyor

Döviz kurunda yaz aylarında yaşanan hızlı yükselişin ardından hükümetin aldığı sıkı tedbirlerle iç piyasada dolar 5 lira sınırına indi. Normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken ihracatçılar, 2019’un kurda denge yılı olmasını istiyor.

30 Kasım 2018 Cuma 10:22
İhracatçı kurda dengeyi arıyor

Dolar ve Euro’daki dalgalı eğilim ihracatçıları da tedirgin ediyor. Kurlardaki iniş çıkışların zarar ettirdiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Artık döviz tarafında aşırı artışlar son bulmalı” dedi.

Dalgalanmalar kaybettiriyor

2019’da kurların belli bir bölgeye oturması; istikrarlı bir eğilim ortaya koyması temennisinde bulunan Gülle, şöyle konuştu: “Yukarı yönlü oynamalar gibi ani gerilemeler de problemlere neden oluyor. Malum, ihracatçı firmalar yüksek kârlılıkla çalışmıyor. Dalgalanmalardan ötürü ciddi oranda kaybediyorlar. Büyük bir yükle karşı karşıya kalıyor, sıkıntıya giriyorlar. Şu aşamada kurların maliyetlerin aşağısına inmesini ihracatçı taşıyamayacağı ortada. Umuyoruz, firmalar önümüzdeki yıl böyle bir sıkıntıyla karşılaşmaz.

170 milyar dolar sınırı aşılacak

2018’in genel olarak iyi geçtiğini kaydeden Gülle, “İhracat 160 milyar dolar seviyelerinde, 170 milyar dolar sınırı aşılacak gibi görünüyor. Bu tablo 2019 için umut verici olup hedeflerimizi büyütmemize imkân tanıyor. Kuşkusuz, hedeflerden biri de ihracatı 200 milyar dolara taşımak” ifadelerini kullandı. 200 milyar dolar hedefinin tutturulması için önemli adımlar atılması gerektiğine işaret eden Gülle, bu kapsamda dijitalleşme konusuna önem verilmesini ve e-ihracatın önü açılmasını talep etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:22
  1. İsmail Gülle
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  3. TİM

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