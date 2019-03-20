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"İhracata verilen desteklerde tasarrufumuz yok"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:40
"İhracata verilen desteklerde tasarrufumuz yok"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor" dedi.

Pekcan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki odaların bir otelde düzenlediği "Esnaf Buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kırşehir'in, Anadolu'nun ekonomisini ve nabzını tutan il olduğunu ifade eden Pekcan, istişareye çok önem verdiğini, bir kaç gün önce de bakanlık görevlilerinin Kırşehir'e ziyaretler yaptığını ve firmaların sorunlarını yerinde dinlediklerini vurguladı.

Bakan Pekcan, her ay iş dünyasının bütün temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatarak, "Sizlerin talep ve önerileriniz, dilekleriniz için çözüm odaklı çalışıyoruz. Binlerce talep aldık. Bunlarla ilgili de sizlere yazılı dönüş yapıyoruz. Sizlerin de yazılı taleplerinize mutlaka geri döneceğiz. Başka bakanlıklarla ilgili olanları da ileteceğiz. Bakanlar Kurulu'nda rica ettim, koordinasyon kurulu oluşturduk bakanlığımızın koordinasyonunda. Sizlerin diğer bakanlıklarla olan taleplerini de biz takip ediyoruz." diye konuştu.

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü binasının yenilenmesiyle ilgili bir talebin olduğunu aktaran Pekcan, "Ama bu sene bütçemiz yok. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri uyguluyoruz. Mevcut planlanmış programlarımızın bile gerisindeyiz. Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor. Daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracat. Gümrüğü de planımıza alırız, ilk fırsatta inşallah yapabiliriz. Ama tasarruf tedbirlerini dikkate alarak yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Ahilik timsali esnaf ve sanatkarın hamisi olduğunu ve onları merkeze alan çalışmalar yaptığını dile getiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Sizler hepsini çok iyi biliyorsunuz. Esnafın faizsiz kredi kullanması, 11 bin liraya kadar kazançlarına vergi istisnası getirilmesi, vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim, sosyal güvenlik primlerinde yüzde 5 indirim getirilmesi, yeni iş kuran esnaf ve sanatkarımıza sosyal güvenlik kurumunun primlerinde indirim getirilmesi, taşınır malların da rehin gösterilmesinin önünün açılması gibi. Taşınır rehin ile kredi kullanan çok sayıda esnaf ve sanatkarımız var. Ayrıca TESKOMB ile 493 bin esnaf ve sanatkarımıza kredi kullandırıyoruz. Bir yıla kadar vadeli kredileri yüzde 4, bir yıldan fazla kredileri yüzde 5 ile kullandırıyoruz. Esnaf ve sanatkarımızı merkeze alan çalışmalarımıza Ticaret Bakanlığı olarak biz de devam edeceğiz."

- "Kadınlarımızı daha fazla ihracatçı görmek istiyoruz"

Genç ve kadın girişimcilerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, kadınlar ve gençler için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduklarını vurguladı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Amacımız, sizlerin projelerine yön vermek. Bakanlıkla sizler arasında biz bir hat kurduk. Siz bu hattı kullanın. Ayrıca bütün kadın STK başkanlarıyla Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi başlatıyoruz. Kadınlarımızı daha fazla ihracatçı görmek istiyoruz. En son 8 Mart'ta kadın girişimcilerimize özel, yüzde 51'den fazlası kadın girişimcilerimize ait olan firmalarımızın ihracatlarında kullanılmak üzere 200 milyon dolar, 100 milyon lira da Eximbank'tan ihracat kredisi tahsis ettik. Buyurun kullanın, artık ihracatçı olun."

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:40
  1. esnaf buluşması
  2. Kırşehir
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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