İhracata dayalı büyümeyi merkeze alıyor

Buğra Kardan

Savunma sanayii firması ASELSAN, 2021’de de başarılı grafik ortaya koyuyor. Firma ihracatını devamlı arttırıyor. ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de her platformda ihracatı yukarı taşıyacaklarına işaret ediyor.

Hedef büyük

Görgün, “İhracata dayalı büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedefi yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteli ürünler ortaya koyuyoruz. Bunları kimlere tanıtıp satacağımızı ise biliyoruz. Ürünlerimizi sunacağımız ülkeleri ve kullanıcıları belirlemiş durumdayız” diyor.

Yeni müşteriler edinecek

Önemli hamleler yapacaklarını belirten Görgün, “İhracat yaptığımız ülke adedini arttıracağız, yeni müşteriler edineceğiz” ifadesini kullanıyor. 2020’nin pandemiye rağmen verimli geçtiğine dikkat çeken Görgün, şunları kaydediyor: “Geçen sene toplam 1.2 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Toplam içinde ihracat sözleşmesinin payı yüzde 30-35 olarak kayıtlara geçti. Daha evvel bu oran yüzde 10-15 idi. Bu durum bizi memnun ediyor. Geçen sene ilk defa ihracat yaptığımız ülkeler oldu. 6 yeni ülkeye ihracat yaptık. Bu yıl da farklı açılımlar var. Dünyanın her yerinden irtibat halinde olduğumuz ve güzel haberlerini imzaladıkça paylaşacağımız çalışmalar devam ediyor.” 2020’de 450 milyon doları geçen ihracatlarının 2021’de 500 milyon doları aşacağını vurguluyor. Projelerinin beğeni topladığını da anlatan Görgün, şu açıklamalarda bulunuyor: “Komuta kontrol, radar sistemleri gibi alanlarda tecrübemiz var. Hava savunma sistemlerinin içinde alt sistemler var. Alt sistemlerin içinde de sistemler var. Hisar projeleri ortada. Bu projelerle sistemlerin sistemleri konusunda ilerleme kat edildi. Tabii Hisar’ın aşamaları bulunuyor, Siper Projesi’nin de. Bu aşamalar geçiliyor. Yani ASELSAN, füzeler için kullanılan bütün arayıcı başlıkları yapabiliyor. Firmanın Siper’e giden yolda sorumlulukları altına girebilecek konularda ciddi bir birikimi var. Siper’de de bu yapı taşlarını ölçeklendirerek, büyüterek sistemin tamamlanmasına ve ülkemizin korunmasına katkıda bulunacağız.”