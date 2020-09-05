İhracat yüz güldürüyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, dış talebin artmaya devam ettiğin belirtti.
Çetinkaya, ihracat başarılarına yenilerinin eklendiğini kaydederek, “2020’nin ilk 8 ayı 2019’un aynı dönemine göre daha verimli geçti” dedi. “Firmalarımız, ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif ülkelere yönelmeye devam ediyor” ifadesini kullandı. Ayrıca üretici ve tüketici fiyatları ile dış ticarette dördüncü çeyrek verilerinin belirleyici olacağını dile getiren Çetinkaya, “Hem ülkemizin hem dünyanın ekonomik durumumu salgının seyri tayin edecek” diye konuştu.