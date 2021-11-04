İhracat rekor tazeliyor!

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

“Dış ticaret açığı geriledi”

Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna işaret eden Muş, şunları söyledi: “İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk.” İthalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti: “Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4’e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla yüzde 84,3’e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir.”

Yıllık rekora koşuyor

Hesaplarının her yılın bir öncekinden daha iyi olacağını gösterdiğine dikkati çeken Muş, şunları kaydetti: “Bizim hesabımız, 2021’de Türkiye ihracatının yıllık rekor kırmaya hazırlandığını göstermektedir. İhracatımızda ve ekonomimizde güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Yeter ki ülkemize güvenelim ve felaket tellallarına itibar etmeyelim. Yeter ki üreten Türkiye vizyonumuzu daha da güçlü şekilde devam ettirelim.”

Otomotiv yine ilk sırada

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 2 milyar 606 milyon 327 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 312 milyon 698 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 294 milyon 18 bin dolarla çelik sektörü takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 398,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7’sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 18,8’lik artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9’unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,8 yükselişle 2 milyar 840 milyon 461 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 18,4 artışla 466 milyon 287 bin dolar tutarında ihracata imza atıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu arada otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracata imza atan il 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu.