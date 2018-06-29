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İhracat rakamları belli oldu

İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 yükselerek 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 10:19
İhracat rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 64,8'e geriledi.

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:19
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Ticaret Bakanlığı

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