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İhracat rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
İhracat rakamları belli oldu!

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4 arttı, ithalat yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,5, ithalat yüzde 16,1 arttı.

Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  yüzde 18,2  artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında yüzde 46,7 iken, 2018 Mart ayında yüzde 51,3 oldu.

Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Mart  ayında  1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018 yılı  Mart  ayında  2 milyar 147 milyon  dolar  oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere  izledi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
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