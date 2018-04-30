İhracat rakamları belli oldu!

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4 arttı, ithalat yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,5, ithalat yüzde 16,1 arttı.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında yüzde 46,7 iken, 2018 Mart ayında yüzde 51,3 oldu.

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Mart ayında 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere izledi.