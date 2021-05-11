İhracat iklimi iyileşmeye devam ediyor

50’nin üzerindeki rakamlar endekste iyileşmeye, altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Nisanda görülen iyileşme 2018 Şubat ayından beri en belirgin düzeyde gerçekleşti. Nisanda ihracat ikliminde gözlenen güçlenme, birçok ana ihracat pazarında ekonomik aktivitedeki belirgin iyileşmeleri yansıttı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ekonomik aktivitesi nisanda kuvvetli bir artış gösterdi. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 6 olan ABD, takip edilen pazarlar arasında yüzde 10 payı olan Almanya ve yüzde 7 paya sahip Birleşik Krallık’ın ardından geliyor. Avrupa’da da talep koşulları iyileşme gösterirken bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı. Genel ekonomik aktivite Almanya’da belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim 2013 Ekim döneminden beri en yüksek oranda arttı