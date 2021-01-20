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Ekonomi İhracat gelirlerimizi katladık
Ekonomi

İhracat gelirlerimizi katladık

Teknoparklar, ihracat başarılarıyla da dikkat çekiyor. Bu başarılara yenilerinin ekleneceğini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, devamlı 2020’de ihracat gelirlerinin yüzde 125 artarak 240 milyon doları aştığını dile getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:17:00 -
İhracat gelirlerimizi katladık

Buğra Kardan

Ar-Ge yatırımlarıyla ön planda olan teknoparklar, ekonomiye olumlu katkı sunuyor. Üretime ve ihracata ivme katan bu mekânlarda binlerce firma bulunuyor. 300’ü aşkın firmanın yer aldığı Teknopark İstanbul’un Genel Müdürü Bilal Topçu da her platformda “Bünyemize dahil olan şirket adedi devamlı artıyor” diyor.

Çalışmalara ara verilmedi

2020 verilerine de değinen Topçu, şu ifadeleri kullanıyor:

Pandemi döneminde Ar-Ge çalışmalarının devam etmesine imkân tanıdık.

2019’da 301 olan firma sayımızı 2020’de 333’e, kuluçka firma sayımızı da 99’a çıkardık.

Ar-Ge ekibimizde 6 bin 500 arkadaşımız görev alıyor.

Toplam projelerimizde yüzde 23 büyüme görüyoruz.

Projeler umut verici

Ar-Ge gelirlerimiz yüzde 65 artışla 4.5 milyar liraya vardı.

İhracat rakamımız yüzde 125 artışla 240 milyon doları geçti.

Yazılım alanında yapılan projeler bizi memnun etti, umutlandırdı.

Hedeflerimiz de büyük.

Start-Up’ları ağırlayacak

Yerli ve milli yazılımlar öne çıkıyor. Kuluçka merkezimizi 5 bin metrekare alana taşıyoruz.

Bundan böyle daha çok Start-Up’ları ağırlayacağız.

İkinci çeyrekte açmayı planladığımız Kuluçka merkezimiz yerli müteşebbisleri ve dünyanın dört bir yanından gelecek girişimcileri buluşturacak.

65 bin metrekarelik Ar-Ge merkezimizin inşaatı için ise ihaleye çıktık.

Hükümete teşvik övgüsü

Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 2019’da yüzde 1.06 idi. Bu oranı yüzde 2 seviyesine çekmeliyiz.

Teknoparkların Ar-Ge projelerinde çalıştırdıkları mühendislerin sigorta primlerinden şirketlerin vergilerine kadar firmaları rahatlatan pek çok teşvikleri var. Dünyanın her yerinde böylesine devlet teşvikleri yok.

Teşvikler yeni yatırımların önünü açıyor, gerek üretimi gerekse ihracatı arttırıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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