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İhracat finansmanında Eylül hedefi 1 milyar dolara ulaşmak

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son iki yılda ihracatın finansmanında 4 buçuk kattan fazla büyüme göstererek 675 milyon dolarlık kredi hacmine ulaştık ama bununla yetinmiyoruz, daha fazlasına talibiz.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
İhracat finansmanında Eylül hedefi 1 milyar dolara ulaşmak

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son iki yılda ihracatın finansmanında 4 buçuk kattan fazla büyüme göstererek 675 milyon dolarlık kredi hacmine ulaştık ama bununla yetinmiyoruz, daha fazlasına talibiz. Eylül ayı sonu itibarıyla bu rakam 1 milyar dolara çıkacak” dedi.


Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerini ve ihracatçı firmalara sundukları hizmetleri İstanbul’da düzenlenen toplantıda paylaştı.


Kaan Gür, “İhracatımız son yıllarda istikrarlı bir büyüme trendi yakaladı. 2018 yılında 168 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımızın, bu yıl sonunda 180 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor. İhracatımızdaki olumlu gidişata rağmen dünya ticaretindeki payımıza baktığımızda son üç yılda durağan bir görünüm çizdiğimiz ortaya çıkıyor. Bu da mevcut ürün gamımızı geliştirmemiz ve ihraç ürünlerimizde donanım kazanmamız gerektiğini gösteriyor. Dünya ticaretinin 2019’da potansiyelinin 19,6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ticaret savaşlarının, ülkelerin ithalata karşı getirdiği korumacı yaklaşımların ve küresel durağanlaşmanın bir sonucu olarak küresel ticaretin büyümesinin sınırlanacağını öngörüyoruz. Bu da daha nitelikli, yeri doldurulamaz mal üretimi gereğini bir kez daha gündemimize taşıyor.” dedi.


Son zamanlarda gelişmiş ülkeler için daha sık dile getirilmeye başlanan resesyon tartışmalarının ülkemizin yeni ihracat pazarlarına odaklanması konusunu daha da önemli hale getirdiğini belirten Gür, “Bu açıdan Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri, sahra-altı ülkeleri, Asya Pasifik ve Orta Amerika’nın yeni pazarlar olarak önem kazanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


"2019 yılında 4 buçuk kattan fazla artış gösterdik"


Kaan Gür, ihracat taahhütlü kredilerin ortalama büyüklüğünün 147 milyon dolarken, 2019 yılında 4 buçuk kattan fazla artış göstererek 675 milyon dolara ulaştığını belirterek, bu rakamın Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Gür, “İhracatçı firmalarımızın finansmana erişmelerinin yanı sıra potansiyel pazarlarda varlık gösterebilmeleri için bilgiye olan ihtiyaçları da ortada. Her pazarın dinamiklerine hakim olmaları, uygun ürün ve hizmet geliştirmeleri son derece önemli. Zira mevcut durumda kilogram başına ihracatımız 2 doların üzerine çıkamıyor. Bu amaca hizmet edecek adımlara, yani araştırma, envanter çalışması, yatırım, kalifiye insan gücüne destek gibi, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflemelere katkı vermeye hazırız” diye konuştu.


“Faiz indirimleri kısa sürede piyasaya yansıdı”


Kaan Gür, Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’da gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde yaptığı 425 baz puanlık indirimin kısa süre içinde piyasalara yansıdığını söyledi. Bankaların, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimine yakın bir seyirle kredi faizlerini 300-350 baz puan aşağıya çektiğinin altını çizen Gür, “Faiz indirimi yatırımcı, sanayici, ihracatçı açısından daha elverişli bir durum oluşturmaya başladı. Faiz indirimi sürecek. Bu da iş yapma akışına katkı sağlayacak. Kredi verme iştahımız devam ediyor. TL kredilerinde büyümemiz sürecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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