İhracat fazlamız ABD’ye 1,3 AB’A ise 6,2 milyar $

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM’de 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye’nin aldığı önlemlerle küresel ekonomideki toparlanmaya hızla ayak uydurduğunu ifade etti.

Başarılı performans

Muş, ülkenin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7 büyüyerek rekor kaydettiğini aktardı. Türkiye ekonomisinin uluslararası kuruluşların tahminlerinin üzerinde performans gösterdiğini söyledi. Muş, ihracattaki hızlı yükseliş ve üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla 2021 yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) büyüme hedefi olan yüzde 9 seviyesinin aşılmasını beklediklerini belirtti. “İhracat, üretim, yatırım ve istihdam temellerinde büyüyen ekonomimizle kalkınmayı toplumun tüm kesimlerine yaymak üzere var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yeni fırsatlar oluştu

Pandemi nedeniyle alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimlerinin Türkiye’nin ihracatı için yeni fırsatlar oluşturduğunu anlatan Muş, şunları dile getirdi: “2021, ekonomimizin adeta lokomotifi konumunda bulunan ihracatımızda tarihi zirvelerin yaşandığı bir yıl olmaktadır. İlk 10 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar, ithalatımız yüzde 22.5 artarak 215.6 milyar dolar oldu. Bu dönemde elde ettiğimiz ihracat rakamımızla 2019’u geçtik. 180.8 milyar dolar yıllık ihracat rekorumuzu geride bıraktık. Ayrıca son 12 ayın 10’unda ihracat rekoru kırdık. İhracatımızın, bu performansın devamıyla 2021 yılının sonuna kadar 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Rakamlar sevindirici

Dış ticaret açığımız da ilk 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 33.8 milyar dolara gerilemiştir. Bu dönemde dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız ihracat güçlü bir şekilde artmıştır. Oransal olarak en fazla ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşmiştir. En önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliğine (AB) ihracatımız yüzde 35 artmıştır. AB’yle ticaret fazlamız 6.2 milyar dolara ulaşmıştır. ABD’ye ihracatımız 3.7 milyar dolar artışla 11.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Birleşik Krallık’a ihracatımız 1.9 milyar dolar artışla 10.9 milyar dolara yükselmiştir. ABD’ye 1.3 milyar dolar, Birleşik Krallık’a ise 6.3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi belirtmemde yarar vardır.”

Muş, ilk 9 ayda 81 ilin tamamının ihracat yaptığını; 76 ilin dış satımını arttırdığını bildirdi. Aynı dönemde ihracat yapan firma sayısının da yüzde 7.1 artarak 94 bine vardığını açıkladı.

Pozitif eğilim var

Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının ekim ayında yüzde 93.4 olduğuna dikkati çekti. İlk 10 ayda da ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemine göre 7.2 puan artarak yüzde 84.3’e dayandığına işaret etti.

Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe cari işlemlerde olumlu bir seyir izlendiğini vurguladı. “2 aydır cari dengede fazla veriyoruz. Bu iyileşmenin devam ederek yıl sonunda OVP hedefi olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendirmekteyiz. Cari dengedeki bu performansın güçlü büyümeyle beraber yakalandığını beyan etmek isterim. Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz, bu oranı yükselterek cari açık sorununu milletimizin ve ekonomimizin gündeminden kalıcı olarak çıkarmaktır” diye konuştu.

7 bin firmaya destek

Mal ihracatı çerçevesinde 2021 yılında 6 bin 911 firmaya destek ödemesi yaptıklarını hatırlatan Muş, şöyle devam etti: “Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasıyla 9 ayda hizmet ihracatımız, yüzde 60.8 artışla 39.4 milyar dolara dayanmıştır. Aynı dönemde hizmet sektörlerindeki dış ticaret fazlası yüzde 117 artışla 16.9 milyara dolara çıkmıştır. Yeni dönemde spor turizmi, fuarcılık, yönetim danışmanlığının da aralarında bulunduğu pek çok sektörü desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca kamu ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla ‘Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu’nu oluşturacağız. Sektörle istişare ediyor ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımı mekanizmalarımızı yeniden kurguluyoruz. Teknolojinin, bilişimin gücünün net olarak anlaşıldığı pandemi dönemiyle beraber yazılım ve oyun sektörlerine özgü e-Turquality programına yönelik hazırlıkları da tamamlamış durumdayız.”

Mehmet Muş, taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.