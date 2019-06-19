0553 313 94 23

İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz

Bölgeler arasında, yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre en fazla ihracat artışını yüzde 15,8'le Karadeniz yakalarken, dış satımında düşüş yaşanan tek bölge yüzde 2,6'yla Güneydoğu Anadolu oldu- Türkiye'nin toplam dış satımının 46,1 milyar dolarının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi, ülke ihracatının yüzde 65,5'lik kısmını tek başına sırtladı- Kent bazlı bakıldığında ihracatta en fazla artış yüzde 140,6'yla Siirt'te, en fazla düşüş de yüzde 67,8'le Osmaniye'de gerçekleşti- İstanbul'un elde ettiği 1 milyar 522,2 milyon dolarlık ihracat artışının Manisa, Sakarya, Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli haricinde kalan 73 kentin 5 aylık dış satımından daha fazla olması dikkati çekti

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza atarken, dış satımını en fazla artıran bölge yüzde 15,8'le Karadeniz oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 5 ayında TİM bünyesindeki ihracatçılar toplam 70 milyar 499 milyon 371 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Bu rakamın 46 milyar 144,6 milyon dolarının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi, ülke ihracatının yüzde 65,5'lik büyük bir kısmını tek başına sırtladı. Bölgenin ihracatı yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,8 artış kaydetti.

Marmara'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği bölge 8 milyar 229,3 milyon dolarla Ege oldu. Ege'yi 6 milyar 13,4 milyon dolarla İç Anadolu, 4 milyar 84 milyon dolarla Akdeniz, 3 milyar 912,7 milyon dolarla Güneydoğu Anadolu, 1 milyar 766,4 milyon dolarla Karadeniz ve 348,9 milyon dolarla da Doğu Anadolu izledi.

Yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre İç Anadolu'da yüzde 10'luk, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 5,6'lık, Akdeniz'de yüzde 4,9'luk ve Ege'de yüzde 1,5'lik ihracat artışı gerçekleşti.

Bu dönemde bölgeler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 15,8'le Karadeniz yakalarken, dış satımında düşüş yaşanan tek bölge ise yüzde 2,6'yla Güneydoğu Anadolu oldu.


- En fazla ihracat artışı Siirt'te


Siirt, yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine ihracatını yüzde 140,6 artırarak dış satımını en fazla artıran kent oldu. Kentin ihracatı 2018'in ocak-mayıs döneminde bulunduğu 6 milyon 898 bin dolar düzeyinden, 2019'un aynı sürecinde 16 milyon 596 bin dolara ulaştı.

Siirt'in ardından en fazla ihracat artışının gerçekleştiği kent Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Gümüşhane'nin ihracatı yüzde 119 artışla 26,5 milyon dolara yükseldi.

Yalova, elde ettiği yüzde 116'lık ihracat artışıyla listenin 3. sırasında yer alırken, bu kenti yüzde 67,8'le Osmaniye, yüzde 64,7'yle Yozgat, yüzde 51,6'yla Erzincan takip etti.

Dış satımında en fazla düşüş yaşanan kent sıralamasında ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tunceli'nin yüzde 81,8 ve Hakkari'nin yüzde 58,2 ihracat kaybıyla listenin başında yer aldıkları görüldü.


- 37 kentin ihracatında düşüş yaşandı


Miktar bazında rakamlara bakıldığında, İstanbul'un yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını 1 milyar 522 milyon 195 bin dolar artırdığı görüldü. İstanbul bu rakamla, ihracatını en fazla artıran kent olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İstanbul'un elde ettiği 1 milyar 522,2 milyon dolarlık ihracat artışının, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli haricinde kalan 73 kentin 5 aylık dış satımından fazla olması dikkati çekti.

İstanbul'un ardından miktar bazında ihracatın en fazla arttığı kent 822 milyon 722 bin dolarla Kocaeli, 321 milyon 828 bin dolarla da Gaziantep oldu.

Türkiye'nin 37 kentinin ihracatında ise 5 ayda geçen yılın aynı sürecine göre düşüş yaşandı. Söz konusu kentler arasında en fazla ihracat kaybı, 640 milyon 820 bin dolarla Bursa'da görüldü. Böylece Bursa'nın ihracatı 2018'in 5 ayında bulunduğu 7 milyar 65,3 milyon dolar düzeyinden, 2019'un ocak-mayıs döneminde 6 milyar 424,5 milyon dolara geriledi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
  1. İhracat
  2. Karadeniz
  3. Siirt
  4. TİM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütünün propagandasını yapanlara operasyon!
    1. Terör örgütünün propagandasını..
    2. TDV öğrenci yurtlarına kayıtlar başladı
    3. Bakan Çavuşoğlu: İstediğimiz tek bir..
    4. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    5. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    6. Helal ve tayyib tüm sektörler..
    7. Sanayi üretimi geriledi
    8. Sağanak yağışlar köyleri vurdu
    9. Liselilerden "akıllı sera"
    10. GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım..
    11. Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile..
    12. İstanbul Havalimanı’nda Hızlı Pasaport..
    13. Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    14. Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka..
    15. Evren’den Halk Bankası Genel Müdürü..
    16. Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip..
    17. Yeşil; “Madencilikte birinci..
    18. TİKA’dan Hırvatistan’da kadınlara..
    19. Soylu'dan sel felaketine ilişkin yeni..
    20. Türkiye-Bulgaristan Arasında ilk deniz..
    21. Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz..
    22. Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını..
    23. Konyaaltı İlçe Jandarma’dan okul..
    24. Van’da ’hudut güvenliği’ toplantısı
    25. Karkamış Antik Kenti "arkeopark" olma..
    26. Antalya’da 45 bin öğrenciye gıda..
    27. “Topluma değer katmak istiyoruz”
    28. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    29. Çatalca’da hatalı sollama yapan çekici..
    30. Karaköprü’de zabıtadan kapsamlı hijyen..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz