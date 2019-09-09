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İhraç tebligatı Davutoğlu’na ulaştı

AK Parti'den kesin ihraç istemi tebligatı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ulaştı. Davutoğlu çalışma ofisinde bu hafta tebligat ile ilgili toplantı yapacak.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:04
İhraç tebligatı Davutoğlu’na ulaştı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı kesin ihraç istemiyle 2 Eylül’de disipline sevk edilmişti. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu da kişiler hakkında incelemelerini tamamladı.

3 isme tebligat ulaştı

Bu kapsamda hazırladığı tebligatı 7 Eylül’de taraflara gönderdi. Yeni Akit’in edindiği bilgilere göre tebligat Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün’e ulaştı. Abdullah Başçı’ya ise yarın ulaşacağı öğrenildi.

Disipline sevk gerekçeleri anlatıldı

Tebligatta kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. İhracı istenen kişilerin "partinin genel ilkelerine aykırı davrandığı ve kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalar yaptığı" belirtildi.

Sakarya’daki konuşmaya yer verildi

Tebligatta Ahmet Davutoğlu'nun özellikle Sakarya’daki konuşması ve son günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştirilere, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün’ün ise Ak Parti aleyhinde kullandığı ifadelere yer verildi.

Çarşamba günü Davutoğlu’nun ofisinde toplanılacak

Çarşamba günü Davutoğlu’nun Beşiktaş Levent Mahallesi Safran Sokaktaki çalışma ofisinde toplanılacak. Toplantıya Davutoğlu başta olmak üzere ihraçı istenen 3 milletvekili ve Davutoğlu’na yakın eski milletvekilleri ile İl başkanları katılacak. AK Parti üst yönetimi ise, Davutoğlu ve 3 eski milletvekilinin ihraç işlemini 10 gün içerisinde tamamlayarak kamuoyunu bilgilendirecekler.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:04
  1. Sakarya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Selçuk Özdağ
  4. Ayhan Sefer Üstün
  5. Abdullah Başçı
  6. ihraç
  7. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu

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