İhraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen şahıs, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.30 Mayıs 2019 Perşembe 17:45
Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza D. 'örgüt üyeliği' suçundan mahkemece tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza D. 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan D. kararın okunmasından sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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