THY - Trabzon
0553 313 94 23

İhraç edilen hakim ve 5 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken enselendi

Çorum'da, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan  yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu,  Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken  yakalandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:20
İhraç edilen hakim ve 5 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken enselendi

Gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi  açıklarından Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun, bindiği zodyak bot su  alınca, bottakiler durumu Alo 158 Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Bildirilen mevkiye giden güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da  bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgunun ardından, aralarında Çorum'da  "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol  şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile bazı illerde  yürütülen FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin  de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize  el konuldu.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, Sahil Güvenlik'teki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:20
  1. İzmir
  2. Çorum
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    1. Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    2. PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye..
    3. Diş ağrısı için doğal çözümler
    4. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    5. Kocaeli'den acı haber! 8 kişi selde..
    6. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    7. Lavanta çayının sağlığa 7 etkisi
    8. CHP'de demokrasi bu kadar olur!..
    9. Terör devleti İsrail, bir çocuğu..
    10. Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!
    11. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    12. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    13. Edirne Meriç Nehri'nde çocuk cesedi..
    14. Süper Lig'de ilk hafta programı belli..
    15. Süleyman Soylu: En çok kaza yapan..
    16. Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını..
    17. Tarihi çınar devrildi! Faciadan dönüldü
    18. CHP'li muhalifler imza sayısını duyurdu
    19. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    20. Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma