İhraç edilen DSP'liler kendilerini 'karpuz'a benzetti!

Demokratik Sol Parti’de (DSP) parti yönetimini eleştirdikleri için 3 kişi ihraç edildi. Ecevit’in kemiklerinin sızladığını söyleyen ihraç edilenlerden eski Genel Sekreter Yardımcısı, PM üyesi Kenan Üşenmez, “Biz 6 il başkanı 3 parti yöneticisi ortak açıklama yaptık. Bizim dördümüzü karpuz seçer gibi seçtiler.’ ifadelerini kullandı.

"Yetkiyi istismar ediyorlar"

Merkez Disiplin Kurulu’nda 1’e karşı 6 oyla, Kenan Üşenmez, Nursel Kızılırmak ve Sinan Demirel hakkında ihraç kararı alındı. İhraç sonrası bir açıklama yapan Kenan Üşenmez, “Genel Başkan Önder Aksakal ve parti tüzüğünün kendilerine verdiği yetkiyi Önder Aksakal’ın talimatları doğrultusunda istismar eden Örgüt Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu parti doğrultusundan sapmıştır” dedi.

"Aksakal, sağcı düşüncelerini DSP'nin kararı gibi sunuyor"

DSP'nin Önder Aksakal ile AK Parti'nin aleti haline geldiğini ileri süren Üşenmez, "Önder Aksakal’ın partinin ezici çoğunluğunun kabul etmediği sağcı düşüncelerini DSP’nin kararları gibi öne sürmesinin önüne geçilmesi, gerçek demokratik solcuların ve Ecevitçilerin görevi ve sorumluluğudur. Parti suçu işleyenler, parti doğrultusunda yürüyenleri ihraç ettiler” diye konuştu.

"Ecevit’in kemikleri sızlıyor"

Üşenmez’in açıklaması şöyle:

“Biz 6 il başkanı 3 parti yöneticisi ortak açıklama yaptık. Bizim dördümüzü karpuz seçer gibi seçtiler. 4 il başkanı disipline sevk edilmedi Uşak İl Başkanı'na kınama cezası verildi; ben, PM Üyesi Nursel Kızılırmak ve Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel için ihraç kararı verildi. Sefa Aytaç karara şerh koydu. Pazartesi mahkemeye başvuracağız. DSP’yi sokakta bulmadık sokakta da bırakmayacağız. Demokratik solcular her zaman kendisini milletvekili yapma sevdasındakilere karşı olacak. Ecevit’in kemikleri sızlıyor. Milletvekili olabilmek için partiyi ideolojisinden saptırdılar. Önder Aksakal ve Masum Türker kanal kanal gezerek partiyi pazarlamak için ellerinden geleni yapıyor.”

Ne olmuştu?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilensoy, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Üşenmez ve Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Kızılırmak ile 6 il başkanı, 28 Nisan’da bir ortak açıklama yaparak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı eleştirmişti. Açıklamada, “Önder Aksakal, ülke sorunlarının giderilmesi için yöntem üreteceğine, çeşitli medya kanallarında tamamen bireysel ve şahsi menfaate dayalı açıklamalarda bulunması kabul edilemez bir durum yaratmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından 9 isimden 4'ü tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.