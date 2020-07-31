İhraç edilen Cemal Enginyurt’tan MHP’lilere flaş çağrı! 'Boş boş konuşmaya gerek yok'

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim" açıklamasını yaptı. Enginyurt, "Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık" dedi

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Kurban Bayramı için bir mesaj yayımladı. Enginyurt, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünya da, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim. ÜLKÜCÜ ve TÜRK MİLLİYETÇİSİ kimliğimiz ölene kadardır. Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP'den ihraç olduk. Transfer olmadık."