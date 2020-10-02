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Siyaset İhraç edilen Cemal Enginyurt liste kavgası yaşayan İYİ Partililere seslendi! ‘TBMM Başkanı’ndan rica edelim…’
Siyaset

İhraç edilen Cemal Enginyurt liste kavgası yaşayan İYİ Partililere seslendi! ‘TBMM Başkanı’ndan rica edelim…’

MHP'den ihraç edilen bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, GİK listesine giremeyen 9 İyi Partili milletvekiline, “Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız’’ dedi. Enginyurt’un ayrıca, ‘’TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın” esprisini yaptığı da belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:47:00 -
İhraç edilen Cemal Enginyurt liste kavgası yaşayan İYİ Partililere seslendi! ‘TBMM Başkanı’ndan rica edelim…’

İYİ Parti’deki kavga Meclis’te de konuşuldu. MHP'den ihraç edilen bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, GİK listesine giremeyen 9 İYİ Partili milletvekiline seslendi.

Selam vermediler

Yazar Muharrem Sarıkaya, Meclis açılışında izlenimlerini kaleme aldı.

Sarıkaya, "Meclis Başkanı’nın konuşması ile başlayan Genel Kurul öncesinde de kulisler ilginç görüntülere sahipti. Özellikle de muhalefet kulisi…" dedi.

Sarıkaya yazısında, MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt’un, kulisin girişinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile sohbet ederken gördüğünü söyledi. Sarıkaya, o esnada arkadaşlarının ona selam vermemesinin dikkat çektiğini iletti.

Sarıkaya, ‘’bu sırada GİK listesi dışına atılmalarından dolayı tepki koyan ve Grup yönetiminin belirlendiği dünkü toplantıya katılmayan 9 milletvekilinden bazıları yanlarına geldi" ifadelerini kullandı.

‘TBMM Başkanı’ndan rica edelim’

Sarıkaya, Enginyurt'un şakayla karışık şekilde “Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız’’ dediğini aktardı. Ayrıca yazıda Enginyurt’un,‘’TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın” dediği de söylendi.

‘Milletvekillerinin tepkisi bir o denli ilginç oldu’ diyen Sarıkaya, ‘’Enginyurt, bu aşamada İyi Parti kurultayındaki çarşaf listeden milletvekillerinin GİK’e girmesinin engellediği ileri sürülen yöntemini Koray Aydın’a bu taktiği kendisinin öğrettiğini belirtti’’ ifadelerine yer verdi.

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