İHL’lerin reisi Erdoğan

Türkiye’nin ve ümmetin aydınlık yarınlarını şekillendirecek pırıl pırıl talebeler yetiştiren İmam Hatip okulları Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarında sayıca en parlak dönemini yaşıyor. 1951’den bu yana faaliyetlerini sürdüren, cuntacıların engelleme girişimlerine rağmen durdurulamayan İmam Hatip okulları hemen her iktidarın karnesini oluşturdu. Adnan Menderes’le başlayan İmam Hatip okulları döneminde AK Parti iktidarına kadar 800 adet İHL açıldığı, Başkan Erdoğan’ın ise bu rakamı 5’e katladığı belirlendi.

Menderes’le 19 İHL ile Bismillah

Dilinde tekbir, elinde kalem bulunan İmam Hatip nesli Türkiye’nin yarınlarını şekillendirmek üzere yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürürken, 1951’den bu yana açılan İmam Hatip okulları arasında en parlak dönem Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı ile yaşanıyor. Eğitim-öğretim alanında ilk olarak 1951’de açılan İmam Hatip okulları ilk olarak Başvekil Adnan Menderes iktidarında start aldı. Menderes’in ilk icraatları arasında yer alan İmam Hatip okulları, 7 şehirde 19 adet açıldı.

Demirel 327, Hoca 300...

MEB kayıtlarından edinilen bilgilere göre; Adnan Menderes 19 İmam Hatip açarken, İsmet İnönü döneminde 7, Süleyman Demirel iktidarlarında 327, Bülent Ecevit iktidarlarında 33, Turgut Özal döneminde 90, Tansu Çiller döneminde 13, Necmeddin Erbakan döneminde 300, Mesut Yılmaz döneminde 23 adet İmam Hatip açıldığı bildirildi.

İmam Hatiplilerin ‘Reis’i

Türkiye’nin son 16 yılına damga vuran Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde AK Parti Hükûmeti’nin açtığı İmam Hatip okulu sayısı tam 4 bin 144 olarak kayıtlara geçti. Kendisi de bir İHL’li olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ilin tamamında açtığı İmam Hatip okullarının, önceki dönemlerde açılanların toplamından 5 kat fazla olduğu saptandı.

Hangi liderin hangi yıllar arasında kaç İmam Hatip okulu açtığını içeren istatistikî tablo şöyle:

-1951-1959: Adnan Menderes 19 İHL

-1962-1963: İsmet İnönü 7 İHL

-1965-1971: Süleyman Demirel 46 İHL

-1974-1975: Bülent Ecevit 29 İHL

-1975-1978: Süleyman Demirel 233 İHL

-1978-1979: Bülent Ecevit 4 İHL

-1979-1980: Süleyman Demirel 36 İHL

-1983-1989: Turgut Özal 90 İHL

-1990-1991: Mesut Yılmaz 23 İHL

-1991-1993: Süleyman Demirel 12 İHL

-1993-1995: Tansu Çiller 13 İHL

-1996-1997: Necmeddin Erbakan 300 İHL

-2002-2018: Recep Tayyip Erdoğan 4.144 İHL