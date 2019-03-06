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İHL’lerin reisi Erdoğan

İmam Hatip nesli Türkiye’nin yarınlarını şekillendirmek üzere başlattığı yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürürken, 1951’den bu yana açılan İmam Hatip okulları arasında en parlak dönem Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı ile yaşanıyor. Erdoğan döneminde açılan İHL sayısı bütün dönemleri 5’e katladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:44

Türkiye’nin ve ümmetin aydınlık yarınlarını şekillendirecek pırıl pırıl talebeler yetiştiren İmam Hatip okulları Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarında sayıca en parlak dönemini yaşıyor. 1951’den bu yana faaliyetlerini sürdüren, cuntacıların engelleme girişimlerine rağmen durdurulamayan İmam Hatip okulları hemen her iktidarın karnesini oluşturdu. Adnan Menderes’le başlayan İmam Hatip okulları döneminde AK Parti iktidarına kadar 800 adet İHL açıldığı, Başkan Erdoğan’ın ise bu rakamı 5’e katladığı belirlendi.

Menderes’le 19 İHL ile Bismillah

Dilinde tekbir, elinde kalem bulunan İmam Hatip nesli Türkiye’nin yarınlarını şekillendirmek üzere yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürürken, 1951’den bu yana açılan İmam Hatip okulları arasında en parlak dönem Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı ile yaşanıyor. Eğitim-öğretim alanında ilk olarak 1951’de açılan İmam Hatip okulları ilk olarak Başvekil Adnan Menderes iktidarında start aldı. Menderes’in ilk icraatları arasında yer alan İmam Hatip okulları, 7 şehirde 19 adet açıldı.

Demirel 327, Hoca 300...

MEB kayıtlarından edinilen bilgilere göre; Adnan Menderes 19 İmam Hatip açarken, İsmet İnönü döneminde 7, Süleyman Demirel iktidarlarında 327, Bülent Ecevit iktidarlarında 33, Turgut Özal döneminde 90, Tansu Çiller döneminde 13, Necmeddin Erbakan döneminde 300, Mesut Yılmaz döneminde 23 adet İmam Hatip açıldığı bildirildi.

İmam Hatiplilerin ‘Reis’i

Türkiye’nin son 16 yılına damga vuran Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde AK Parti Hükûmeti’nin açtığı İmam Hatip okulu sayısı tam 4 bin 144 olarak kayıtlara geçti. Kendisi de bir İHL’li olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ilin tamamında açtığı İmam Hatip okullarının, önceki dönemlerde açılanların toplamından 5 kat fazla olduğu saptandı.

Hangi liderin hangi yıllar arasında kaç İmam Hatip okulu açtığını içeren istatistikî tablo şöyle:

-1951-1959: Adnan Menderes 19 İHL

-1962-1963: İsmet İnönü 7 İHL

-1965-1971: Süleyman Demirel 46 İHL

-1974-1975: Bülent Ecevit 29 İHL

-1975-1978: Süleyman Demirel 233 İHL

-1978-1979: Bülent Ecevit 4 İHL

-1979-1980: Süleyman Demirel 36 İHL

-1983-1989: Turgut Özal 90 İHL

-1990-1991: Mesut Yılmaz 23 İHL

-1991-1993: Süleyman Demirel 12 İHL

-1993-1995: Tansu Çiller 13 İHL

-1996-1997: Necmeddin Erbakan 300 İHL

-2002-2018: Recep Tayyip Erdoğan 4.144 İHL

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. İmam Hatip okulları
  4. Adnan Menderes
  5. Başkan Erdoğan
  6. İHL
  7. İmam Hatip
  8. AK Parti iktidarı
  9. Başvekil Adnan Menderes
  10. İsmet İnönü
  11. Süleyman Demirel
  12. Bülent Ecevit
  13. Turgut Özal
  14. Tansu Çiller
  15. Necmeddin Erbakan
  16. Mesut Yılmaz
  17. AK Parti Hükûmeti
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş42 dk önce
    İHL konusunda sayın cumhurbaşkanının güzel niyetleri maalesef menfaatçi sendikacıalr, yerel yöneticiler ve bazı siyasetçiler tarafından istismar edildi.İHL'lerde çok ciddi bir nitelik sorunu var. hiç bir amacı olmayan öğrencler maalesef bu okullarda . 2009 yılında yapılan değişikli ile, teog sınav sistemi ile en amaçsız, en yetersiz, en niteliksiz öğrenciler bu okullara geldi. hatta başarı İHO lardan mezun olmuş başarılı öğrenciler dahi İHL tercih etmedi (Kartal İHL gibi münferit bir kaç ihl hariç).Velhasıl nicelik ile övünüyoruz ama ismi İHL'li olan ama vasıfsız çok sayıda bireyle yakın tarihta karşı karşıya kalacaksınız.
  • Rıdvan KELEŞRıdvan KELEŞ49 dk önce
    1995 yılına kadar Halk okul yaptırıp Devlete teslim ediyordu. Şimdi ise devlet yapıp halkın hizmetine sunuyor.
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Not ortalamasında, okula devamlılıkta, üniversite kazandırmada, bilimde fende en sonuncu olduktan sonra kim gönderir çocuğunu bu imam hatiplere. Zaten bir çoğu da öğrenci olmadığı için kapanmaya başladı. Okulu bina zanneden zihniyetle anca bu kadar.
  • yazıYORUMyazıYORUM55 dk önce
    İHL sayısının artışıyla ters orantılı olarak nitelikli ve şuurlu İHL öğrencisi sayısında düşüş var maalesef!

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