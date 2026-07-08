Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada vahşi bir ayının saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 70 yaşındaki Osman Gültaş’ın ölümüne neden olan ayı, vatandaşlar tarafından gizlendiği bölgede çember daraltılarak etkisiz hale getirildi. Talihsiz adamı yatağından alıp metrelerce sürükleyerek hayattan koparan vahşi hayvan, çevre sakinlerince saklandığı ininde kıskıvrak tespit edilip silahla vurularak öldürüldü.