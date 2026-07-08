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Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada vahşi bir ayının saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 70 yaşındaki Osman Gültaş’ın ölümüne neden olan ayı, vatandaşlar tarafından gizlendiği bölgede çember daraltılarak etkisiz hale getirildi. Talihsiz adamı yatağından alıp metrelerce sürükleyerek hayattan koparan vahşi hayvan, çevre sakinlerince saklandığı ininde kıskıvrak tespit edilip silahla vurularak öldürüldü.

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Foto - Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı yaraladı.

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Foto - Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foto - Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI Gültaş, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gültaş, bir gün sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Foto - Balkonunda uyuyan adama saldırmıştı: Yaşlı adamı katleden ayı öldürüldü

AYI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda başkalarına zarar vermemesi için ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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